Este es el panorama económico que recibirá el gobierno electo de Bernardo Arévalo

El gobierno electo recibirá "suficientes recursos" para iniciar el año, según el Banguat.

El Banco de Guatemala (Banguat) destacó en su informe de cierre 2023 que el gobierno electo de Bernardo Arévalo contará con suficientes recursos disponibles en caja chica. Mientras la recaudación tributaria y las remesas mejoran, reconocen que existe el reto de atender los factores que se necesitan para que el país alcance mejores calificaciones de riesgo.

El Banguat presentó, en conferencia de prensa, el informe de cierre 2023 y expectativas para el 2024, el cual se le entregó previamente al gobierno electo de Arévalo para que sea de conocimiento de la población en general.

Las autoridades del Banguat indicaron que el 2024 iniciará con Q4,206 millones, una cifra con la que los gobiernos anteriores no contaron para iniciar su administración.

"Le hemos dicho al nuevo equipo que están recibiendo el país en excelente condiciones en aspectos macroeconómicos. Por ejemplo, están iniciando con un buen saldo de caja, lo cual les va a permitir poder ejecutar de inmediato", declaró Alvaro González Ricci, presidente del Banguat.

De acuerdo a las cifras presentadas en la rueda de prensa, así han sido los inicios de los gobiernos anteriores en cuanto a saldos de caja:

2024 Q 4,206.6 millones

2020 Q 1,028.3 millones

2016 Q 624 millones

2012 Q 1,743.5

"Están recibiendo el país con Q 2,300 millones de préstamos en ejecución; por ejemplo, préstamos de hospitales, préstamo de "Crecer Sano" del Banco Mundial. Quiere decir que son préstamos que no hay que ir al Congreso a pedir aprobación, que ya están en ejecución. El tipo de cambio se mantiene estable, un déficit fiscal bajo del 1.7%, una carga tributaria cercana al 12%. Quiere decir que el gobierno entrante recibe en condiciones macroeconómicamente muy buenas", detalló.

González Ricci explicó que la recaudación tributaria mejoró en los últimos 4 años en un 63%. Para este 2023 se han recaudado Q 85,785 millones de una meta de Q 93,407.6. En 2022 la meta fue de Q 64,279 y se recaudaron Q 60,279.

En cuanto al impacto por los bloqueos de carreteras que ocurrieron durante octubre, el presidente del Banguat refiere que no generó mayor impacto, sino se trató de algo transitorio.

"A pesar de esta ruptura que hubo en cadenas de distribución durante el mes de octubre, el crecimiento sigue siendo 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que no hubo ningún efecto fuera de las proyecciones", explica González Ricci. Explicó que lo que hubo fue un efecto en la inflación, la proyección era terminar con 4.25% (la meta es 4% + - 1%)", puntualizó.

De acuerdo con los datos que recogió el Instituto Nacional de Estadística (INE), hubo incremento en algunos precios de productos y con ello se espera que el cierre sea de 4.95%. La cadena de suministro ya se ha regularizado luego de los bloqueos, con lo que la inflación regresaría en los meses subsiguientes a los valores de la normalidad.

También se proyecta que el índice inflacionario regrese en 2024 a sus valores normales en 4%, actualmente se encuentra en 4.95%. En ese sentido, considerando que los precios del petróleo se muestran a la baja, se espera que los precios de productos al consumidor también reduzcan, aunque no se traducirá de inmediato.

En cuanto a la deuda pública, esta se mantiene muy debajo del límite. Guatemala cierra el 2023 con el 28.3% del PIB respecto de la deuda pública, siendo mayor a 40% el límite máximo fijado.

En en el caso de las remesas, muestran una tendencia al alza y las exportaciones tendrán un cierre a la baja, pero será leve ya que se estima que vuelva a crecer para el próximo año.

El cierre del 2023 se estima en US$ 21 mil millones y a octubre se han recibido US$ 16 mil 400 millones. "Los meses de noviembre y diciembre son altos en remesas, esperamos un crecimiento cercano al 11% y para este se proyecta que incremente a US$ 22,500", explicó González.

Retos macroeconómicos

Las autoridades del Banguat resaltaron que para tener mejores empleos hay que tener mayor inversión extranjera. Para eso la macroeconomía tiene que estar bien, por ejemplo, debe lograr una mejora en la calificación de riesgo del país. "Si se mejora, lo que se va a facilitar es que los inversionistas tengan más confianza en traer inversión al país, mejores empleos, reducir la migración", indicó González.

En tanto, uno de los retos que señala el Banguat es mejorar los índices de inclusión financiera, ya que apenas el 37% de la población mayor a 15 años posee una o más cuentas bancarias.

Además, el Banguat señaló que se ha firmado un convenio con el INE para actualizar las estadísticas, ya que muchas de las calificadores utilizan datos desactualizados del INE del 2014, lo cual no refleja el panorama actual del país para ser evaluado. Se lanzará una serie de encuestas trimestrales a partir de mediados del 2024 sobre el índice de empleos.