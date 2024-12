Oswaldo Samayoa presume su nueva faceta tras haber renunciado del Gobierno

El exdirector de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Héctor Oswaldo Samayoa, renunció de su cargo en septiembre de 2024, luego de la polémica que se originó por sostener una relación amorosa con otra empleada de la misma institución.

Tras renunciar de su cargo como funcionario público en el Gobierno de Bernardo Arévalo, el exdirector de la Copadeh ha mostrado su faceta profesional a través de TikTok.

En sus publicaciones, Oswaldo Samayoa brinda asesorías sobre los derechos humanos, y su último video fue publicado el jueves 26 de diciembre.

Samayoa aprovechó las redes sociales para invitar a los guatemaltecos a aprender sobre temas relacionados con la defensa de los derechos humanos, cuyo contenido compartirá en su perfil de TikTok en los próximos días.

Oswaldo Samayoa invita a sus asesorías de derechos humanos pic.twitter.com/M4UMMnasZm — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 27, 2024

La noche del miércoles 4 de septiembre, el Gobierno de Bernardo Arévalo confirmó que aceptó la renuncia de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa del cargo de director de Copadeh.

Luego de que el funcionario presentó su renuncia por la polémica de su romance con la directora Administrativa Financiera de la misma institución, Mélany Maribú Escobar Díaz.

Minutos después de que se confirmó que Samayoa dejó su cargo, este mismo reaccionó en redes sociales y publicó un nuevo comunicado donde destacó que su romance lo alejó de 4 años como director de Copadeh. Sin embargo, "le dejó una relación", la que espera "sea para toda la vida".

“ Entiendo que la vida me puso en esta posición por una razón importante, y que hoy me aleja me aleja de un cargo de 4 años para darme una relación que espero, que sea para toda la vida ”

, Oswaldo Samayoa