¿Piensa disculparse? Esto dice Ben Stiller sobre su polémico papel "Tropic Thunder"

Una de las cintas más polémicas de Ben Stiller es "Tropic Thunder", y 15 años después el actor habló al respecto tras responderle a un seguidor.

"Una guerra de película" o "Tropic Thunder" en inglés es considerada una de las películas más polémicas de Ben Stiller desde su estreno en 2008.

La película trata sobre un grupo de actores que explora la selva de un país asiático y donde supuestamente hacen una película bélica, pero terminan en medio de un conflicto real.

Pero la historia es protagonizada por dos personajes controversiales: Tugg Speedman, estrella de acción que quiere ser reconocida por su talento y Jack el simple, un personaje fílmico con una discapacidad intelectual.

Ahora, 15 años después de haberse lanzado, Stiller volvió a hablar sobre ella luego de recibir un curioso mensaje de un seguidor en Twitter.

Este le decía al actor que "deje de disculparse por hacer esa película".

Trophic Thunder fue una cinta que dio de qué hablar. (Foto: CBR)

"Por favor, deja de disculparte por hacer esta película. Fue y sigue siendo divertida a morir... Aún más divertida ahora con la cultura de la cancelación tal como es. Pueden simplemente superarlo. Me estaba muriendo de risa cuando la vi por primera vez en el pasado y todos los demás también", escribió el usuario Benny S.

Sorpresivamente, Ben Stiller leyó el mensaje y seguidamente le respondió con un texto que se viralizó en dicha red social.

"No me disculpo por Tropic Thunder. No sé quién te dijo eso. Siempre ha sido una película controvertida desde que abrimos. Orgulloso de ella y del trabajo que todos hicieron en ella", expresó.

Su respuesta recibió miles de reacciones de internautas. Muchos explicaron que quizá el usuario entendió mal una publicación de años pasados, y habría pensado que Stiller se retractaba de su participación en la polémica película.