Esto hará Bernardo Arévalo con el conflicto entre Ixtahuacán y Nahualá

El presidente Bernardo Arévalo prometió una solución integral para resolver el conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, ambos municipios de Sololá.

Desde diálogos abiertos, hasta presencia del Ejército, ha sido el día a día del conflicto territorial en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá.

Sin embargo, en lugar de mejorar las condiciones se han acrecentado, al extremo que ahora ya se unió en la crisis a Tacaná.

No obstante, el presidente Bernardo Arévalo parece tener una solución al conflicto y propone acuerdos integrales.

No sería el único, su antecesor, Alejandro Giammattei lo intentó. Incluso, llegó en varias ocasiones a Sololá donde hubo mesas de trabajo en conjunto y compromisos de no agresión que no se cumplieron, al extremo que semanas después de la firma de uno de estos acuerdos, 12 personas que iban a tapiscar fueron asesinadas de manera brutal.

"Esta semana tuvieron lugar las primeras reuniones interministeriales, con la participación de diferentes carteras para identificar una ruta que permita darle una solución sostenible y definitiva a los problemas de conflicto recurrente que se dan entre estos dos municipios", dijo.

A criterio de Arévalo, se necesitará una intervención no sólo de fuerzas de seguridad para garantizar la vida de las personas, sino que también de ministerios responsables de desarrollo, para que "de manera integral se alcance una solución sostenible al conflicto".