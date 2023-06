Miles de peces mueren en playas de Texas, esta fue la causa

-

Las autoridades del lugar dijeron que la muerte masiva de los peces fue debido a la falta de oxigeno en el agua.

El recién pasado fin de semana, se reportó en Estados Unidos a miles de peces muertos a lo largo de la costa del Golfo de Texas.

Estos peces del género "Brevoortia", conocidos como "lacha", se encontraban en estado de putrefacción en Bryan Beach, cerca de la salida del río Brazos, en el condado de Brazoria.

| “Las muertes de peces como esta son comunes en el verano cuando aumentan las temperaturas”, dicen las autoridades.



“Si no hay suficiente oxígeno en el agua, los peces no pueden 'respirar'”, agregan. pic.twitter.com/MJHtb4Mara — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 12, 2023

Las autoridades locales mencionaron que la causa de las muertes de los peces fue ocasionado por el agua cálida, ya que no puede contener tanto oxígeno como el agua más fría.

| #BREAKING: Tens of thousands of dead fish found along the Gulf Coast of Texas. Authorities attribute this phenomenon to "oxygen depletion." The discovery of thousands of lifeless fish on a Texas beach raises concerns. pic.twitter.com/ssrol1nMQV — América News English (@ANews24hours) June 12, 2023

A través de publicaciones en sus redes sociales, Quintana Beach County Park indicó que cuando el agua es mayor a los 70 grados Fahrenheit, (21.11 grados celsius), es más difícil que los peces puedan recibir suficiente oxígeno para vivir.

Otro motivo que ocasiona la falta de oxígeno en el agua es que los cielos nublados son los responsables de bloquear la fotosíntesis del las macroalgas.

"Esperemos que este sea nuestro último post sobre la matanza de peces. La playa peatonal está despejada con la excepción de una salpicadura de peces que la maquinaria no pudo conseguir. Las mareas altas durante los próximos días deberían tamizar el resto en la arena y enterrarlos", expresó la cuenta de Quintana Beach en sus redes sociales.