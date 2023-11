¡Es uno de los administradores! Esto se sabe del peluquero de cabello azul

-

"El del cabello azul", así identificaron los clientes afectados a uno de los peluqueros detenido en allanamientos.

El viernes 24 de noviembre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron a un centro comercial de la zona 1 capitalina para realizar unos allanamientos. La razón fueron varias denuncias de clientes que habían sido abusados sexualmente y asaltados.

Tras una investigación, se logró que el pasado 17 de noviembre se giraran órdenes de captura en contra de miembros de una red criminal que operaba en una peluquería. Cuatro personas fueron detenidas y, cuando se divulgó la noticia de las capturas, varios clientes los reconocieron y expusieron en las redes sociales sus malas experiencias.

Uno de los más señalados por los usuarios fue el peluquero de cabello teñido de azul. Fue identificado como Quelvin Leonel Morales Paz, de 29 años y de acuerdo con las autoridades está acusado de plagio o secuestro y robo agravado.

El modus operandi de la banda era engañar a los clientes ofreciendo el servicio de peluquería, pero al momento de pagar, los amenazaban con el objetivo de vaciar sus tarjetas de pago o el efectivo que portaran. Quienes se oponían eran encerrados en una habitación donde los golpeaban y algunos sufrieron abuso sexual.

Quelvin Leonel Morales Paz enfrenta señalamientos de plagio o secuestro y robo agravado. (Foto: Quelvin Morales)

Administrador del negocio

Morales Paz es uno de los peluqueros que, además de realizar los cortes de cabello, tenía a su cargo la contratación de personal. El 10 de noviembre publicó un aviso en sus redes sociales donde solicitaba el servicio de un estilista para trabajar en la peluquería de zona 1 y estuvo recibiendo a través de mensaje privado los currículum vitae de los interesados.

En su perfil de red social mostró un estilo de vida sencillo junto a su pareja sentimental, sin exponer mayores detalles de su vida, dando la apariencia de una persona trabajadora. Aunque muchos desconocían lo que le hacía a los clientes.

Varias anécdotas sobre los abusos que profirió a los clientes quedaron plasmadas en comentarios en redes sociales. Uno de los afectados escribió: "El de pelo azul me encerró en la oficina donde se pagaba, me gritó e intimidó. Cuando logré salir, me siguió hasta la sexta gritando e insultándome. Afortunadamente solo se quedó en anécdota. Qué triste saber que hubo víctimas que no tuvieron la misma suerte".

Quelvin Morales es uno de los administradores de la peluquería. (Foto: Quelvin Morales)