¿Cómo registrar a los niños entre 6 y 11 años para ser vacunados contra el Covid-19?

La próxima semana iniciará la vacunación contra el Covid en menores de 6 a 11 años de edad, según lo ha anunciado el presidente de la República Alejandro Giammattei. De momento, el registro de vacunación ya se ha habilitado.

El registro de vacunación contra el Covid-19 para menores de 6 a 11 años ha sido habilitado este viernes 11 de marzo. Para ello, los padres de familia pueden visitar el portal registrovacunascovid.mspas.gob.gt e ingresar en la imagen que señala "adolescentes de 12 a 17 años y menores de 6 a 11 años", al hacer clic se abrirá una ventana en donde se debe escribir el CUI del menor.

El Código Único de Identificación (CUI) es asignado al ciudadano al momento de su inscripción de nacimiento ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y es importante recordar que el mismo permanece invariable, por lo que se conserva toda la vida. Para ubicarlo, el CUI aparece en el Certificado de Nacimiento, en la parte inferior de los “Datos del Inscrito”. Es un código formado por 13 dígitos.

En caso de no contar con servicio de internet, el Ministerio de Salud tiene disponibles puestos de registros en todo el territorio. Para consultar la ubicación por departamento puede visitar el listado AQUÍ.

Al ingresar al portal de registro se selecciona el rango de edad (Izquierda), se abre otra ventana y se debe ingresar el CUI del menor (Derecha). (Fotos: captura de pantalla)

El CUI aparece a la par de la fotografía y abajo del nombre del registrado. (Foto: Facebook)

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que la próxima semana iniciará la vacunación contra el Covid-19, para niños de entre 6 y 11 años, con dosis de la marca Moderna. No obstante, habrá que esperar las indicaciones del Ministerio de Salud ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solo han autorizado la vacuna Pfizer BioN-Tech para menores de ese grupo de edad. Moderna solo ha sido autorizada por el regulador de medicamentos europeo EMA.

Al respecto, el Ministro de Salud Francisco Coma, indicó que se esperan los resultados de los estudios de Moderna en menores de 12 años. "Probablemente, y si todo está bien, podamos tener una respuesta positiva en torno al uso de la Moderna para la vacunación en chicos menores de 12 años. Hemos visto que ya está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos el uso de la vacuna Moderna en chiquitos menores de 12 años de edad”, indicó.

La cartera de Salud refirió que toda la información sobre la vacunación para personas de ese rango de edad se dará a conocer cuando se publique en el diario oficial el acuerdo ministerial que regirá esa vacunación en el país. Hasta el momento, el registro para la vacunación de menores entre 6 a 11 años se acaba de habilitar este viernes 11 de marzo.

The @EMA_News Committee for Medicinal Products for Human Use (#CHMP) has adopted a positive opinion recommending a variation to the conditional marketing authorization (CMA) to include a 50 µg two-dose series of our mRNA #COVID19 vaccine in children ages 6-11 years. pic.twitter.com/jOY9H8pnc5 — Moderna (@moderna_tx) February 24, 2022

Esto dice EMA sobre Moderna

La dosis de Spikevax de Moderna para niños de 6 a 11 años, será inferior a la utilizada en personas de 12 años o más (50 µg frente a 100 µg). Es decir, se utilizará la mitad de la dosis que se aplica en los adolescentes: 50 microgramos.

Así mismo, la entidad señala que al igual que en el grupo de mayor edad, la vacuna se administra en dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con cuatro semanas de diferencia.

EMA evaluó los resultados de estudios donde se determinó que en niños de 6 a 11 años, aplicando la dosis más baja de Spikevax (50 µg), mostró que la respuesta inmunitaria fue comparable a la observada con la dosis más alta (100 µg), según lo medido por el nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

La EMA ha autorizado Spikevax de Moderna para proteger a menores de 6 a 11 años contra el Covid-19. (Foto: EMA)

Efectos secundarios comunes de Spikevax de Moderna

El regulador europeo advierte que los efectos secundarios más comunes en niños de 6 a 11 años son similares a los de las personas de 12 años o más.

Eso significa que los pequeños pueden sentir algo de dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección. También es posible que sienta cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, ganglios linfáticos debajo del brazo inflamados o sensibles, fiebre y dolor muscular y articular.

En detalle, según el prospecto de Spikevax, las reacciones adversas más frecuentes en participantes de 6 a 11 años después de la administración fueron:

Dolor en el lugar de la inyección (98,4 %)

Fatiga (73,1 %), dolor de cabeza (62,1 %)

Mialgia (35,3 %), escalofríos (34,6 %). )

Náuseas/vómitos (29,3 %)

Hinchazón/sensibilidad axilar (27,0 %)

Fiebre (25,7 %), eritema en el lugar de la inyección (24,0 %)

Hinchazón en el lugar de la inyección (22,3 %)

Artralgia (21,3 %).

No obstante, estos efectos suelen ser leves o moderados y mejoran a los pocos días de la vacunación, según se observó en los estudios.

En cuando a la eficacia y seguridad de Spikevax, la evidencia científica demostró que en niños de 6 a 11 años son similares a las de los adultos. Por lo tanto, el Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA ha recomendado extender la indicación de la vacuna contra la Covid-19 Spikevax para incluir el uso en niños de 6 a 11 años, concluyendo que los beneficios de Spikevax en este grupo de edad superan los riesgos, especialmente en aquellos con condiciones que aumentan el riesgo de Covid-19 grave.

Spikevax es la vacuna contra el COVID de Moderna para menores de 6 a 11 años de edad. (Foto: EMA)

¿Qué es Spikevax?

Spikevax es la vacuna para menores de 6 a 11 años de la farmacéutica Moderna y contiene elasomerán, una molécula denominada ARN mensajero (ARNm) con instrucciones para producir una proteína del SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. Spikevax no contiene el virus en sí y no puede causar la Covid-19.

Los informes científicos explican que una vez administrada la vacuna a una persona, algunas de sus células leerán las instrucciones del ARN mensajero y producirán temporalmente la proteína de la espícula.

A continuación, el sistema inmunitario de esa persona reconocerá esta proteína como extraña, producirá anticuerpos y activará los linfocitos T (los glóbulos blancos) para atacarla.

Si más adelante la persona entra en contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmunitario lo reconocerá y estará preparado para defender al organismo contra él.

Sabe destacar que el ARN mensajero de la vacuna no permanece en el organismo, sino que se descompone poco después de la vacunación. Si bien, Spikevax está dirigido a menores entre 6 a 11 años, personas de 12 años en adelante también la pueden recibir en una dosis distinta.