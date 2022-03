Giammattei confirma inicio de vacunación contra covid para niños de entre 6 y 11 años

A partir de la próxima semana se iniciará con la vacunación contra el covid-19, en niños de entre 6 y 11 años, confirmó el mandatario.

EN CONTEXTO: Vacunación de niños de entre 6 y 11 años podría empezar la próxima semana

El presidente de la República, Alejandro Giammattei confirmó que la próxima semana se iniciará con la vacunación contra el covid-19, para niños de entre 6 y 11 años, con dosis de la marca Moderna.

"Hoy quiero anunciar que ya completamos los estudios, los análisis y vamos a poder a partir de la semana entrante, cuando el ministro de Salud nos dé indicaciones, a todos mis amigos, conciudadanos, les informo que la semana entrante iniciamos la vacunación de los niños de 6 a 11 años", indicó el mandatario.

Estas declaraciones fueron parte de su intervención en el evento "Guatemala Capital ProVida, Tierra de Cultura y Gastronomía Ancestral", en donde dijo que la buena noticia llegó mientras se desarrollaba ese encuentro.

"No vino antes, no vino después, vino en el momento en que celebramos la vida. Si hay aquí alguien que cree que no hay un mensaje detrás de esto, si anda perdido. Yo le doy las gracias a Dios que esto ya sea una realidad", afirmó Giammattei.

También aseguró que ya se encuentran preparando los protocolos para iniciar y que se encuentran en la fase final. "Quiero darle las gracias porque también ustedes tuvieron que ver con eso, con las oraciones que hicieron por nuestro país.

Estas fueron sus declaraciones: