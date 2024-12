¿Llega a Guatemala? En estos países está disponible el internet Starlink para celular

-

El internet de Elon Musk ahora está disponible en dispositivos celulares. Estos son los países donde aplica.

Se trata de Starlink, el internet satelital del empresario Elon Musk. Desde hace unas semanas, cuenta con una versión para dispositivos celulares.

El sistema lleva por nombre Direct to Cell, y no necesita antenas externas ni hardware adicional para ser utilizado.

En su lugar, los satélites de Starlink se equipan con un módem denominado eNodeB que permite integrarse con redes móviles terrestres mediante roaming.

¿En qué países está disponible?

Según el sitio oficial de Starlink, los operadores con los que la empresa se ha asociado hasta el momento para incorporar este servicio son:

Canadá con empresa Rogers

Estados Unidos con T-Mobile

Nueva Zelanda con One NZ

Japón con KDDI

Australia con Optus

Suiza con Salt

Perú con Entel

Chile con Entel

Hasta ahora, estos últimos dos son los únicos países latinos que han implementado Direct to Cell.

Una de las principales ventajas de esta tecnología es que cualquier dispositivo 4G o 5G puede acceder al servicio sin modificaciones.

Es decir, no es necesario cambiar de teléfono o instalar apps adicionales. Actualmente, el acceso se restringe a mensajes de texto básicos. Pero para 2025, la empresa planea agregar funciones de llamadas de voz y datos móviles.

Starlink Direct to Cell works with existing LTE phones wherever you can see the sky. No special apps or hardware are required https://t.co/tztHdyDl34 — Starlink (@Starlink) November 25, 2024

¿Cuánto cuesta Starlink para celular?

Por el momento, no se han anunciado los precios específicos de Direct to Cell.

Sin embargo, pueden analizarse las tarifas actuales de otros servicios de Starlink para tener una referencia.

Starlink residential: 120 dólares mensuales

Roaming: 150 dólares mensuales

Equipo residencial (antena y router): 600 dólares

Los costos del internet satelital para celulares dependerán también de los acuerdos con operadores locales.

Posiblemente, la tarifa inicial sea similar a la del servicio residencial, puesto que al inicio solo incluirá mensajes de texto.

*Con información de Infobae y Gizmodo