Se estrella otro avión en menos de una semana con 67 pasajeros a bordo

En menos de una semana, un segundo avión se estrelló, esta vez con 67 pasajeros a bordo.

Un nuevo accidente aéreo se registró este 25 de diciembre. Se trata de un Embraer 190 que se desplomó con 67 personas a bordo.

La aeronave, que pertenece a la compañía Kazakhstan Airlines se estrelló en el oeste de Kazajistán y por el momento las autoridades no han dado información de otros 35 pasajeros, los cuales según trascendió habrían perdido la vida.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajstán divulgó las labores de rescate en el lugar del accidente. (Foto: AFP/Soy502)

El avión, en el que viajaban 62 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, "efectuó un aterrizaje de emergencia" a unos 3 km de la ciudad de Aktau, a orillas del mar Caspio, en el oeste de Kazajistán, dio a conocer la Agence France Press (AFP).

Videos publicados por medios rusos se ve al avión impactar contra el suelo, situación que provoca un gigantesco incendio.

Another video showing the crash of Azerbaijan Airlines Flight 8243 pic.twitter.com/Ze5pQ7Grv9 — BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024

El Ministerio del Interior de Kazajistán anunció la apertura de una investigación por "violación de las normas de seguridad y explotación del transporte aéreo".

Imagen del avión en el suelo, parcialmente calcinado, con la parte delantera completamente destruida. (Foto: AFP)

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, según el Kremlin.

El pasado domingo 22 de diciembre, un avión tipo turbohélice Piper Cheyenne 400 se estrelló este al sur de Brasil, lo que provocó diez fallecidos, todos integrantes de una familia.

