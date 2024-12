Así anuncio la ex Miss Universo Guatemala su compromiso en redes sociales

-

Andrea Radford, ex Miss Universo Guatemala sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su compromiso.

Andrea Radford, ex Miss Guatemala, emocionó las redes sociales al anunciar su compromiso. La modelo compartió el feliz momento con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Le pedí a Dios al hombre que quería el me dio al mejor que tenia para mi, un hombre valiente, esforzado, que me ha acompañado y apoyado desde el día 1, que me hace reír siempre con sus ocurrencias, Por supuesto que dije que si a ese hombre", escribió en la publicación que acompañó con una fotografía donde posa junto a su prometido y muestra su anillo.

La noticia ha desatado una ola de reacciones positivas, con cientos de seguidores, amigos y familiares expresando sus felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa. Este anuncio marca un momento especial para la ex Miss Guatemala, quien en los últimos meses ha enfrentado importantes decisiones.

¿Por qué no pudo participar en el certamen de Miss Universo 2024?

Originalmente, estaba prevista su participación como representante de Guatemala en el certamen de Miss Universo, sin embargo decidió no hacerlo por su embarazo.

Radford dio a conocer en redes sociales su dulce espera por medio de fotografías y videos, además en octubre pasado revelo que esperaba un niño.