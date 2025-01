Excandidato republicano pide deportación de Selena Gomez por apoyar migrantes

-

Excandidato republicano pide deportar a Selena Gómez tras mensaje sobre migrantes.

Selena Gómez vuelve a ser tendencia tras publicar un video en redes sociales en el que expresó su indignación por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, resaltando su impacto en los niños migrantes.

"Están atacando a mi gente, especialmente a los niños. No es justo tratarlos como delincuentes cuando solo buscan una vida mejor", comentó la cantante.

Aunque la publicación fue eliminada, su mensaje ya se había viralizado, generando apoyo y críticas.

Te quiero mucho Selena Gómez pero no puedes grabarte llorando por los inmigrantes ilegales deportados después de haber sido partícipe de una película como Emilia Pérez que se burla directamente de los mexicanos y nuestra cultura, estereotipándonos. pic.twitter.com/umtSxacjSg — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) January 27, 2025

Ataque de Sam Parker

El excandidato republicano al Senado por Utah, Sam Parker, respondió con un mensaje directo en su cuenta de campaña: "Deport Selena Gomez" (Deportar a Selena Gómez).

Deport Selena Gomez. https://t.co/QkkDIBWBKD — Sam Parker (@SamParkerSenate) January 27, 2025

En otro mensaje, Parker afirmó que la artista "eligió a los inmigrantes ilegales por encima de Estados Unidos", sugiriendo que su postura estaba ligada a su ascendencia mexicana. Incluso insinuó, sin pruebas, que su ciudadanía derivaba de la amnistía de 1987.

Selena Gomez picked illegals over America b/c she's the 3rd gen descendent of Mexican illegals who received citizenship in the '87 Amnesty. She has an entitlement attitude toward America, like her illegal g'parents. Maybe Selena should be deported, too?pic.twitter.com/yTXlwtckwH pic.twitter.com/2UR6FY8d5i — Sam Parker (@BasedSamParker) January 27, 2025

La reacción en redes no tardó: "Selena es ciudadana y tiene derecho a expresarse", "Comentarios sin empatía", "Esto es xenofobia", fueron algunas de las respuestas.

La respuesta de Selena

Es mismo 27 de enero, Selena Gomez respondió a Baker "Oh, señor Parker, señor Parker. Gracias por la risa y la amenaza".

Captura de pantalla: X/Sam Parker

Gómez ha sido una defensora activa de los derechos de los migrantes. En entrevistas ha expresado su conexión con la comunidad latina y su deseo de dar voz a quienes enfrentan injusticias.