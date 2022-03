La pesadilla de exconductora Badabun tras someterse a una cirugía estética

Paola Castillo sufrió una invasión de bacterias mientras le practicaban una cirugía estética.

La exconductora de "Badabun", Paola Castillo, reveló a través de sus redes sociales que está pasando por quebrantos de salud tras infectarse de bacterias luego de haberse sometido a una cirugía plástica.

De acuerdo con Castillo, se encuentra bajo tratamientos médicos que recibe tres veces al día.

Pese a que ha tenido una evolución favorable, la también conductora añadió que las bacterias que invadieron su cuerpo no le han permitido que continúe con su rutina diaria. Razón por la que ha estado en total reposo.

La última cirugía

"Me fui de Badabun para sanar, me fui para estar en casa con mis papás, estoy con mi familia... Extraño mucho hacer videos y extraño trabajar. Pedí un tiempo para poder irme, pero quiero decirles que esta empresa me está respaldado, mis jefes están al pendiente de mí. Estos días realizaré contenido desde mi cuarto para poder sentirme útil. Les pido empatía”, dijo.

Agregó diciendo que se quitó los implantes de mama que se colocó, pues estos le estaban causando molestia, además, señaló que no se volverá a someter a ninguna otra cirugía estética.

*Con información de El Heraldo de México.