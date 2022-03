Madre de Nodal descubrió "supuesta estafa" de Belinda (video)

Revelan que la madre de Nodal fue quien descubrió que Belinda estaba defraudando a su hijo y ese motivo provocó la ruptura.

Nueva información ha salido a la luz sobre el supuesto motivo de la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal.

Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos, dijo en su canal de YouTube que fue la madre de Nodal la autora principal del rompimiento de la pareja.

Aparentemente doña Cristy Nodal se percató que existían anomalías financieras en el patrimonio de su famoso hijo, razón por la que mandó a realizar una auditoría para así saber en qué estaba derrochando tanto dinero.

El momento de la auditoría

Esto ocurrió supuestamente luego de que la pareja regresara de un viaje de Barcelona, España, lugar en donde el cantante de regional mexicano cubrió todos los gastos durante tres meses.

"De repente Nodal viene para México y me cuenta que regresó con un dineral a Europa, es ahí donde empiezan las pesquisas de la familia de Nodal, porque empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto", dijo Infante.

Infante señaló que mientras la familia de Nodal realizaba las investigaciones, los problemas para la pareja aumentaron luego de que Belinda presentó facturas falsas, mismas que no correspondían a los gastos que realizaron en España.

"Las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más que las facturas que le daba Belinda serían reales o no reales. No sé si detectaron que algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda", agregó el periodista.

“La mamá del señor Christian Nodal fue la que mandó a hacer la auditoría y el contador fue quien descubrió que no coincidían los gastos. Te está viendo la cara y terminan tronando Belinda y Nodal“, añadió.

La ruptura

Ante esta situación, Nodal habría tomado la decisión de finalizar la relación y compromiso con la intérprete de "Mentiras Cabrón".

Cabe resaltar que hasta el momento se desconocen los motivos de la separación, pues ninguno de los artistas ha dado a conocer las verdaderas razones que los llevó a ponerle fin a sus planes de boda y de formar una familia.

*Con información de la Opinión.