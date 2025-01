Explosión de Tesla Cybertruck deja un muerto y varios heridos frente a Trump Hotel

-

Una camioneta Tesla Cybertruck explotó frente al "Trump Hotel", en Las Vegas, Estados Unidos. Elon Musk, propietario de Tesla, indicó que la situación ya se investiga.

Una Tesla Cybertruck explotó frente al "Trump International Hotel" en Las Vegas, causando la muerte de una persona y dejando siete heridos. La explosión ocurrió en el área de valet, y las autoridades están investigando la causa, incluyendo la posibilidad de un acto terrorista.

Se informó que el vehículo transportaba fuegos artificiales, y los investigadores intentan determinar si el conductor tenía la intención de causar la explosión.

#URGENTE | Murió el conductor del Tesla en la explosión de un Cybertruck en el Hotel Trump de Las Vegas, mientras que otras siete personas resultaron heridas.pic.twitter.com/zCurUWkCrS — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 1, 2025

El sheriff Kevin McMahill informó que los equipos de emergencia encontraron el Cybertruck 2024 en llamas al llegar al lugar del incidente. "Dentro del vehículo hay una persona fallecida cuya identidad y género aún no han sido determinados", señaló en una conferencia de prensa.

El FBI, representado por el agente especial interino Jeremy Schwartz, se ha sumado a la investigación, tratándola como un posible acto terrorista y colaborando con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

Declaraciones de Elon Musk

Elon Musk, CEO de Tesla, informó en su cuenta de X que el equipo directivo de la compañía está investigando la explosión del Cybertruck. Hasta el momento, Tesla no ha emitido declaraciones adicionales sobre el incidente.