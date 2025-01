Cohete Starship de SpaceX explota minutos después del despegue sobre el Caribe

-

La nave Starship de SpaceX explota minutos después de su despegue en Texas.

El cohete Starship de SpaceX sufrió una explosión durante su séptimo vuelo de prueba, tras despegar desde el estado de Texas, Estados Unidos.

Los usuarios comentaron que el lanzamiento estaba "perdido", sin embargo Elon Musk publicó un video en X donde comentó que "el éxito es incierto, pero el entretenimiento está garantizado".

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

¿Qué sucedió con el cohete Starship?

El objetivo de la misión era que el cohete completara una vuelta a la Tierra, desplegara simuladores de satélites y finalizara su trayecto cayendo en el Océano Índico.

En la primera fase del vuelo, el vehículo espacial logró separarse correctamente del propulsor Super Heavy y encendió sus seis motores. Sin embargo, minutos después, uno de los motores dejó de funcionar, seguido por fallos en otros. A los 8 minutos y 30 segundos del despegue, cinco motores ya se habían apagado, lo que derivó en la explosión.

El director de SpaceX, Elon Musk, señaló que las investigaciones preliminares apuntan a una fuga de combustible como la causa probable del incidente.

#Entérate El cohete Starship de #SpaceX se rompió momentos después de su lanzamiento de prueba número 7 desde Starbase en Texas. De acuerdo a reportes, diversos vuelos han sido desviados tras la caída de escombros sobre las islas Turcas y Caicos. pic.twitter.com/VY9WKPF3CE — EnElAire (@Enel_Aire) January 17, 2025

¿Qué transportaba?

La Starship transportaba 10 satélites ficticios para simular el lanzamiento de carga útil, una prueba crucial para futuras misiones, como el despliegue de satélites de internet Starlink.

El vuelo también buscaba evaluar nuevos experimentos relacionados con la captura y reutilización de la nave.