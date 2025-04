Empresarios piden a EE.UU. mantener condiciones de Tratado de Libre Comercio

-

Empresarios guatemaltecos urgen a las autoridades solicitarle al gobierno de EE.UU. mantener las mismas consideraciones que el DR-CAFTA.

Desde la mesa del Comité Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales (CENCIT) esta mañana se abordó la necesidad de solicitarle a las autoridades, pedir a EE.UU. mantener las consideraciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países de Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

Francisco Ralda, presidente de la Directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), dio a conocer que durante la reunión se habló sobre la línea que se debe seguir como Guatemala y bloque regional centroamericano, que es solicitar a EE.UU. que se mantengan dichas condiciones, tal y como lo ha hecho con México y Canadá en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Aspiramos a mantener nuestras condiciones del Tratado de Libre Comercio y que se nos quite el arancel del 10%", indicó Ralda.

Agregó que en la mesa del CENCIT, que es donde interactúan las organizaciones del sector privado, se interactúa fuerte y cercanamente con el Ministerio de Economía (Mineco) y el de Relaciones Exteriores.

En sesión permanente

Por medio de un comunicado de prensa, el CENCIT dio a conocer que se declaran en sesión permanente ante la entrada en vigor del arancel del 10%, medida que, aseguran, "genera un entorno de falta de certeza, afectando aún más, la competitividad de las empresas y las exportaciones guatemaltecas".

Comunicado emitido por el CENCIT en donde informa que se declara en sesión permanente. (Foto: CENCIT/Soy502)

Recordaron que Guatemala y EE.UU. llevan relaciones comerciales y de mutuo beneficio por décadas, por lo tanto, consideran necesario preservar la certeza jurídica y el acceso preferencial que brinda el DR-CAFTA.

"Respaldamos las acciones del Gobierno de Guatemala orientadas a utilizar los canales diplomáticos y comerciales para garantizar la defensa y aplicación de los compromisos asumidos en el marco del CAFTA-DR y gestionar de manera urgente la exclusión de Guatemala del esquema de aranceles universales del 10% anunciados por el Gobierno de los Estados Unidos de América", indica el comunicado.

Además, dieron a conocer que gestionan ante el Mineco, Cancillería y Embajada de Guatemala en Washington D. C., la articulación de "una estrategia de priorización, respuesta inmediata y las acciones necesarias orientadas a fortalecer la facilitación de comercio y la simplificación de trámites".

Explica medida

En entrevistas proporcionadas en medios de comunicación estadounidenses, el vicepresidente J.D. Vance defendió las medidas impuestas por Trump y alertó que son para beneficiar a la población estadounidense.

Afirmó que Trump está llevando la economía en otra dirección y que necesitan un gran cambio, en contraposición con lo hecho por su antecesor, Joe Biden.

@VP Vance joined @FoxNews and @NEWSMAX this week to discuss President Trump's America First policies, tariffs, securing our communities, and more.



Watch the must-see recap for the top moments in 90 seconds! ⬇️ pic.twitter.com/jqdY3CI6ec — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2025

