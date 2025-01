La expulsión de Vinicius tras empujar a portero del Valencia

-

El Real Madrid logró remontar un partido complicado que perdía 1-0, pero en los minutos finales se llevó la victoria 2-1.

El compromiso entre el Valencia y el Real Madrid tuvo diversos ingredientes, especialmente por los incidentes pasados que protagonizó Vinicius con la afición local.

Cuando el Valencia controlaba el compromiso 1-0, una provocación cambió el destino del encuentro.

El brasileño se quedó reclamando de rodillas en el área del equipo local, cuando el portero Dimitriesvki se acercó y le tocó la cabeza. El jugador merengue se enfadó y empujó a su rival que se dejó caer.

Vinicius Jr:



“I just want to play football.”

pic.twitter.com/3iqOW7oysM — Footy Humour (@FootyHumour) January 3, 2025

Al principio, el árbitro no había sancionado el incidente, pero tras revisar las imágenes en el VAR decidió expulsar a Vinicius, quien al salir del campo perdió la cabeza.

Si eres el mejor del mundo, no puedes reaccionar de esta manera. Lo siento.



Si sabes que te van a provocar, no puedes morder el anzuelo tan fácil. Fue una estupidez lo que hizo Vinicius. Le falta madurez e inteligencia en partidos hostiles. pic.twitter.com/r435sq5vW4 — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) January 3, 2025

Sin embargo, la situación pudo ser el punto de quiebre que le dio el ánimo al Real Madrid para conseguir el empate al minuto 85 logró el empate por intermedio de Luca Modric, y el gol de la victoria que consiguió Jude Bellingham al 90+5 de los 9 minutos de reposición que cedió el referí.