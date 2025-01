La falsa alerta de dulces que se viraliza entre los padres de familia en Guatemala

-

La falsa alerta de dulces con forma de osito que se viraliza entre los padres de familia en Guatemala.

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales, una supuesta alerta para los padres de familia guatemaltecos, la cual se refiere a unos "caramelos en forma de osito" de color rosado, que presuntamente son estupefacientes.

"Parecen caramelos gomitas; pero es droga y está aquí en nuestro país. Adviertan a sus hijos y por favor ayuden a divulgar. En grupos, amistades y familiares", afirma el mensaje que ha llegado a muchos chats de padres.

La alerta que esta acompañada de una imagen y también ha sido compartida con el siguiente mensaje: Por favor, muéstrele esto a sus hijos y adviértalos de que no se lo quiten a sus amigos. También que no lo acepten de nadie porque no es un dulce. "Es éxtasis ¡Por favor envíeselo a todos los que conozca".

La mencionada alerta ha sido compartida decenas de veces, en distintas publicaciones, tanto en Guatemala, como en otros países. Pero ésta es completamente falsa.

Alerta del 2015

Esta publicación en redes sociales o cadena enviada por aplicaciones de mensajería no es nueva, puesto que empezó a circular en 2015 en Estados Unidos, tal como lo explicaron medios de comunicación de España, en donde también se viralizó

Según Snopes, un medio de verificación que pertenece al International Fact-Checking Network, la publicación de las pastillas con forma de ositos rosados comenzó a circular en 2017, pero las imágenes de los caramelos ya aparecían en la web en 2016.

También otras búsquedas dan cuenta que las imágenes con las que se pretende alertar a los padres sobre "las nuevas formas del éxtasis" se publicaron en 2015.