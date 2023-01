La familia de Miss Guatemala: Ivana habló de su orígenes

Ivana Batchelor compartió datos sobre sus orígenes en una entrevista previa a su participación en MIss Universe.

La guatemalteca contó algunos datos acerca del origen de su apellido, cómo inició en el mundo de la belleza y sobre el apoyo que siempre recibió de su familia.

En la conversación habló de su vida en Quetzaltenango y a qué se dedican sus padres.

— "¿A qué se dedican tus padres? ¿De dónde proviene tu familia?", consultaron a la guatemalteca.

— "Mi papá es estadounidense, se casó con mi mamá y se trasladaron a vivir en Guatemala, ellos son pastores y trabajan apoyando a la sociedad quetzalteca", afirmó.

— "A veces la iglesia en nuestras crianzas ve los certámenes de belleza como algo no tan bueno de pronto, en el caso de tu familia, viniendo de la Iglesia cómo lo tomó?", le preguntaron.

— "Fue una conversación un poco difícil de tener con mis papás, tuve que empezar a decirles: 'tengo ganas de competir' ya había empezado a practicar modelaje bajo reglas muy estrictas, mi papá me tenía un contrato que tenía que presentar a los lugares donde querían que trabajara con ellos, como no usar faldas muy cortas, no salir en traje de baño, porque empecé a los 14 años era muy chiquita todavía", agregó.

— "Cuando hablé con mis papás primero hable con mi mamá, siempre es un poco más fácil hablar con ella, le dije: 'quiero participar' y me dijo '¿por qué?', 'ustedes siempre han tenido plataforma para ayudar a otras personas, desde que recuerdo hemos ido a casas hogares, brindado alimentos, hecho cosas muy cercanas a mi corazón y quiero tener mi propia plataforma para hacerlo, mi sueño es un poco diferente, quiero crear tener mi propia voz', me dijo: 'bueno si esa es la razón está bien', quiero cambiar la vida de las personas como ustedes lo hacen, mi papá lo tomó un poco más difícil, me dijo: 'pero vas a tener que hacer esto, lo otro, y le dije; 'lo voy a hacer con un propósito, yo sé que sé que va a salir algo grande de esto si me das la oportunidad', le dije y de ahí saqué el permiso de mis papás", explicó.

La representante de Guatemala comentó que esta plática con sus padres se dió cuando ella tenía 16 años. Ivana competirá por la corona universal esta noche a partir de las 7pm por Telemundo y TV Azteca.

MIRA EL VIDEO.