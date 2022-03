Famosa mezquita del Sultán Suleiman es destruida con 80 civiles adentro

Famosa mezquita del Sultán Suleiman fue destruida con 80 civiles adentro. El gobierno ucraniano informó que un bombardeo ruso destruyó la joya arquitectónica al tiempo que le quitó la vida a 80 civiles, incluyendo niños, que se resguardaban en el lugar.

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha acusado a Rusia de bombardear una mezquita de la ciudad de Mariúpol donde se encontraban resguardados "más de 80 adultos y niños", entre los que se encontraban "ciudadanos turcos".

"La mezquita del Sultán Suleiman, El Magnífico y su esposa Roxolana en Mariúpol fue bombardeada por invasores rusos. Más de 80 adultos y niños se escondían allí del bombardeo, incluidos ciudadanos de Turquía", señala el Ministerio de Exteriores de Ucrania a través de Twitter. Mariúpol, ubicada al sur del país, es una de las ciudades más atacadas por las tropas rusas, cuya población lleva días aislada.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Mientras que Rusia niega el bombardeo, Ucrania en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, a través del Ayuntamiento de Mariúpol, ha asegurado que más de 1 mil 500 residentes de la ciudad han muerto a consecuencia de los doce días de ataques rusos sobre la urbe.

Unos “1 mil 582 civiles de Mariúpol fueron asesinados por las tropas de ocupación rusas durante los 12 días del bloqueo de la ciudad y el bombardeo despiadado en las zonas residenciales”, según el ayuntamiento.

La mezquita Sultán Suleiman y el Centro Cultural Islámico se abrieron el 15 de octubre de 2007. La arquitectura de la mezquita se inspiró en la mezquita del Sultán Suleimán de Estambul, monarca destacado de la edad de oro del Imperio Otomano (1520-1566). La mezquita fue financiada por el empresario turco Salih Cihan, nacido en Trabzon.