Putin invita a extranjeros a combatir por Rusia en Ucrania (video)

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, invita y muestra su apoyo a voluntarios del Medio Oriente dispuestos a pelear por Rusia en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde para que hasta 16 mil voluntarios de Medio Oriente se sumen a las tropas rusas para luchar en Ucrania, para reforzar una invasión que, según Occidente, estuvo perdiendo impulso.

"En cuanto a reunir a mercenarios de todo el mundo y enviarlos a Ucrania podemos ver que los patrocinadores occidentales del régimen ucraniano, no lo ocultan, lo hacen abiertamente, despreciando todas las normas del derecho internacional. Por lo tanto, si vemos que hay gente que quiere ir a forma voluntaria, sobre todo no por dinero, para ayudar a la gente que vive en Donbass, entonces ayúdenles a trasladarse a la zona de combate", indicó en una reunión con funcionarios de su gobierno.

Putin mostró su apoyo a la idea de ayudar a llegar a la región del conflicto a voluntarios procedentes de Oriente Medio dispuestos a participar en la operación militar de Rusia en Ucrania. pic.twitter.com/N0YETbEjMR — RT en Español (@ActualidadRT) March 12, 2022

La medida, poco más de dos semanas después de que Putin comenzara la guerra, permite a Rusia desplegar mercenarios en la batalla, como Siria, sin correr el riesgo de sufrir más bajas militares rusas.

Para Putin, el envío de combatientes “voluntarios” a Ucrania será en respuesta al despliegue de “mercenarios” que, según él, estaría efectuando los países occidentales.

The Russian Defense Ministry’s TV channel just shared this footage of Syrian combatants ready to “volunteer” in Ukraine. (Putin moments ago endorsed such deployments, claiming that the West is openly sending mercenaries.) pic.twitter.com/ouCfjAcSde — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 11, 2022

“Si ven personas que quieren ir voluntariamente, y no por dinero, a ayudar a la gente que vive en el Donbass (este de Ucrania), hay que acercarse a ellas y facilitarles la manera de llegar a la zona de combate”, dijo Putin, respondiendo a una propuesta de su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en una charla que fue transmitida por la televisión estatal rusa.

Según él, esto se justifica porque “los socios occidentales del régimen ucraniano ni siquiera se esconden” y reúnen abiertamente “a mercenarios de todo el mundo para enviarlos a Ucrania”.