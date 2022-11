La famosa "tiktoker" puertorriqueña que se enamoró de Guatemala

La periodista y productora de noticias Frances Vera dejó su trabajo en un importante canal puertorriqueño para viajar por América y documentar su aventura en Tik Tok.

Frances Vera, presentadora y productora puertorriqueña, dejó su trabajo en los noticieros de su país y ahora se dedica a destacar lo mejor de Latinoamérica en sus redes sociales. Visitó Guatemala y explicó por qué regresó al país en dónde inició el viaje para conocerse a sí misma.

Frances en Chichicastenango. (Foto: Oficial)

"Esta es la segunda vez que estoy aquí y cuando me preguntan por qué amo Guatemala: este lugar tiene una riqueza cultural increíble. Me fascina caminar, escuchar, hablar con la gente, sentirme un poco anónima en medio de su rutina. Uno puede ser parte del todo, sentir la cultura, sentirme parte, ser parte sin sentirme extraña o rechazada, eso es lo que amo de este país, soy guatemalteca adoptada", explicó.

La puertorriqueña hizo tamales de chipilín, recorrió los mercados, lugares escondidos como las cataratas "La Arrinconada" en San Miguel Dueñas y conoció a personas que ella calificó como "increíbles".

Durante sus visita recorrió el Lago de Atitlán, El Parque Tikal, la ciudad de Antigua Guatemala, los alrededores de Sacatepéquez, Chichicastenango y el volcán Pacaya.

(Foto: Tik Tok)

"Lloré horas después de dejar mi trabajo (productora de noticias por 7 años). Ahora esta es mi vida, todo comenzó en Guatemala, ahí me recibió un volcán, me fui dos semanas de voluntaria al Lago Atitlán, llegué a Tikal y hasta me escondí 5 días en la selva maya", expresó al contar su historia como documentalista turística.

Ahora, Vera es una famosa tiktoker de viajes, dedicada a exaltar lo mejor de la región. Ya son muchos guatemaltecos que la siguen y agradecen su forma de apreciar este país.

MIRA SUS PUBLICACIONES:

De productora de noticias a viajera

¿Por qué Guatemala?

Lugar mágico en Guatemala.

Chapina por un día. Conociendo el Mercado de Antigua en Guatemala.