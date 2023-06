Famoso guatemalteco pidió la mano de su novia junto a OV7 en pleno concierto

-

El locutor, conductor de televisión y animador Jose Algara pidió la mano de su novia en pleno show y en complicidad con OV7.

Algara se subió al escenario y le propuso matrimonio a su pareja Jennifer Castillo, con quien comparte una bella familia.

El influencer Luli Amaya publicó en sus historias de Instagram el momento en el que con la ayuda de la banda mexicana, el guatemalteco vivió un irrepetible momento con su enamorada.

El integrante Ari Borovoy llamó a Jose al escenario "¿Está por ahí Jose?", dijo para invitarlo a subir, luego la cantante Érika Saba intervino: "Justo Jose hablábamos que esta canción, te hemos invitado aquí, porque en redes sociales nos contactaste por una razón especial", dijo.

"Pues allá está mi pareja, ¡Kanche venite!", dijo Algara. "En Guatemala siempre hay sorpresas y esta es una de ellas, así que por favor ven, hoy creo que va a ser una noche especial aquí en Guatemala, inolvidable para muchos, ¿vas a cantar?", dijo Saba.

"¿Tu novia se llama o así le dices?", dijo Ari. "Se llama Jennifer Castillo pero todos la conocen como: La Kanche con K", respondió.

"Que pase la Kanche por favor, dónde estás Kanche, vení", dijo Borovoy.

"Le da mucha pena pero ella es bailarina, es de todo, es bien pilas", dijo Algara. "¿cuánto llevan de novios?", dijo Érika. "llevamos 5 años", dijo Jennifer, "¿Sabías que José siempre tiene sorpresas y canta bonito en estos 5 años?", siguió Ari.

"Pues le canto a mis hijos ella sabe, está bien nerviosa, la verdad he trabajado en radio, televisión, pero ella ha estado tras bambalinas haciendo muchas cosas y es un honor poder cantarle una canción, no me esperaba esto pero te agradezco mucho, ella se muere por ustedes, yo me muero por ustedes, por culpa de mi hermana, ella me enseñó a oír la música de ustedes y desde chiquito los conocí y los amé", dijo Jose.

La pedida de mano

"Quiero cantar esta canción pero antes quiero decir: ¿te casás conmigo Jennifer Castillo?", expresó de rodillas delante de su novia, quien sin dudarlo dijo sí.

El público ovacionó a la pareja guatemalteca y los OV7 dijeron: "Los declaramos marido y mujer en Guatemala", "Yo no escuché el sí", dijo Érika. "No tengo palabras", dijo la futura esposa que luego gritó un "Sí".

Tras esto inició la famosa canción: "Te quiero tanto". que Jose Algara le cantó a su prometida entre burbujas y con la banda mexicana.

