Elefantes salvajes de China regresan a "casa" tras un recorrido de más de un año

Elefantes salvajes de China regresan a "casa" tras varios meses de haber migrado



Un grupo de quince elefantes en China, que con su migración captó la atención de medios internacionales y usuarios en 2021, volvió a su lugar de origen tan solo hace unos días.

Así lo confirmó la Administración Estatal de Silvicultura y Pastizales durante una conferencia de prensa, detallando que la manada regresó a Xishuangbanna, al norte de la provincia meridional china de Yunnan.

Los elefantes recorrieron un largo trayecto desde marzo de 2021. (Foto: Reuters)

Los paquidermos iniciaron su recorrido en marzo de 2021, con un trayecto de 1,400 kilómetros durante 124 días, en dirección al norte. En aquel entonces, alrededor de 150 mil habitantes fueron evacuados para evitar conflictos con los animales.

Durante su travesía, dos crías de elefantes se integraron al grupo, naciendo de forma inesperada en su migración hacia el norte.

"Están viviendo una forma muy saludable. Cuando nacieron, pesaban 100 kilogramos, pero ahora su peso ya ha alcanzado los 300", dijo Li Chunliang, director de la organización.

El curioso suceso ha sido descrito por los expertos como "no habitual".