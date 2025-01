La fotografía de la Tierra desde la Luna tomada por la sonda “Blue Ghost”

-

Una fotografía de la Tierra desde la Luna fue tomada por la sonda "Blue Ghost" que realiza recorridos lunares.

La Tierra fue retratada recientemente por la sonda Blue Ghost, antes de dirigirse al perímetro de la Luna. Se puede observar cómo luce en la actualidad el planeta azul, comparado con un cinco.

"Nuestros Ghost Riders capturaron la belleza de nuestro planeta natal durante otro encendido de la órbita terrestre. Este segundo encendido del motor (y el primer encendido crítico) ajustó el apogeo de Blue Ghost (el punto más alejado de la Tierra), utilizando únicamente nuestros propulsores RCS Spectre. Con poco más de dos semanas restantes en la órbita terrestre, antes de nuestra inyección translunar, nuestro equipo continuará operando nuestras cargas útiles de la NASA a bordo y capturando datos científicos en el camino", explicó la compañía en un post de X.

Blue Ghost despegó el 15 de enero y pretende alunizar en el Mare Crisium el 2 de marzo de 2025.

La sonda lleva diez instrumentos que se utilizarán en próximas misiones con humanos en la Luna; su viaje es uno de los primeros de la iniciativa de Servicios de Carga Útil Lunar Comercial (CLPS) de la NASA.

¿Qué es el Blue Ghost?

Se trata de una una pieza pionera para establecer una cadena de envíos de suministro de la Tierra al satélite.

Dentro de dos semanas dejará de orbitar el planeta para dirigirse hacia el satélite, pero tiene que alcanzar su punto más alejado con respecto a la Tierra (apogeo) para que esto ocurra. Los ingenieros de Firefly encendieron su segundo motor para alcanzar esa nueva distancia.

