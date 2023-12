La reveladora confesión de Michelle Cohn sobre dueña de Miss Universo (video)

-

La guatemalteca se tomó un tiempo para conversar con sus seguidores en vivo, haciendo varias confesiones que sorprendieron a internautas.

Recientemente, Michelle Cohn reapareció en sus redes sociales durante una transmisión en vivo en la que compartió con sus seguidores las diversas experiencias que vivió en Miss Universo.

La guatemalteca estuvo respondiendo las preguntas de sus fans, respecto de estos últimos meses siendo Miss Universe Guatemala, así como sus planes a futuro y otros detalles de su vida personal y profesional.

Una de las preguntas que hicieron internautas repetitivamente fue sobre cómo estuvo el encuentro que tuvo con la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip. Sin embargo, la respuesta de Cohn sorprendió a muchos.

Michelle Cohn y Anne Jakrajutatip. (Foto: captura de video)

Durante la transmisión que hizo en su cuenta de Instagram, Cohn reveló que la empresaria "no le dijo nada" tras la final de Miss Universo. Esto despertó diversas reacciones entre usuarios.

"A Anne, cuando la encontré afuera después de la final, no me dijo nada, jaja esa es la verdad. No me dijo nada, solo me saludó, me abrazó, me dijo congratulations beautiful (felicidades hermosa) y ya, no hablamos más", expresó.

En comentarios del video viral en TikTok, usuarios expresaron sus opiniones. "La tía Anne es graciosa", "Entonces sí te dijo algo", "Me imagino, un poquito para todas", "Muy linda ella", se lee.

Cabe destacar que la pregunta surgió tras hacerse viral el momento en que la guatemalteca y Anne se encuentran afuera del auditorio en donde se llevó a cabo el concurso.

Esto dijo Michelle:

