"No diré quién": la fuerte confesión de Michelle Cohn sobre Miss Universo (video)

-

La guatemalteca dio su punto de vista sobre el tema de la inclusión forzada, y reveló si vio este fenómeno durante el certamen.

Michelle Cohn continúa revelando detalles sobre su paso por la edición 72 de Miss Universo, certamen en el que logró destacar gracias a su ardua preparación durante varias semanas.

Durante una reciente entrevista con Christa García, también exreina de belleza, la guatemalteca brindó más detalles sobre su participación en el concurso.

Sin embargo, Cohn sorprendió a sus seguidores tras hacer una inesperada revelación sobre un tema muy sonado en esta edición de Miss Universo: la inclusión. Y es que García le preguntó si pensaba que en el certamen hubo inclusión forzada a lo que ella respondió:

"Es un tema complicado, pienso yo. Pero, siento, no voy a decir quién, pero siento que clasificaron a ciertas candidatas por el tema de la inclusión, sí lo sentí", expresó Miss Guatemala Universo 2023.

(Foto: Instagram/michellecohnb)

"¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la idea de que en las dos semanas de concentración se nos califica todo el tiempo: nuestra actitud, si obviamente estás presentable para la ocasión, si de verdad se ve ese esfuerzo por ganar esa corona... Ya lo que haces en la preliminar es como el resultado de todo lo que viene siendo la concentración", agregó.

La guatemalteca aseguró que le sorprendió que varias participantes no clasificaran pese a que vio el esfuerzo y dedicación que demostraron durante la competencia. Mientras que otras que sí pasaron y también se sorprendió ya que no todas tuvieron la mejor actitud.

Otra respuesta que emocionó a internautas fue cuando le preguntaron sobre si sería la directora de Miss Universo Guatemala. Cohn aseguró que por ahora no lo sabe ya que actualmente está centrada en su familia; sin embargo, no descarta la idea de serlo.

"No puedo decir no ni sí, porque ahorita estoy en un momento como de reflexión, de descargo mental digámoslo así, a cerca de los certámenes de belleza porque sí es bien duro. Ahorita es como que: 'ay no quiero saber nada, talvez el otro año lo pienso'", expresó,

Mira la transmisión completa: