Fuertes declaraciones de Michelle Cohn de su participación en Miss Universe

Michelle Cohn dio algunos detalles en BackFocus Podcast, de su participación en el evento de belleza Miss Universe.

Juan Pablo Zether dio un adelanto de su conversación con la representante del país, quien habló del famoso evento de belleza mundial y de su vida, detalles que causaron conmoción y dejaron picados por ver la entrevista completa, que se publicará próximamente en la conocida plataforma.

"Soy igual de guatemalteca que tú, independientemente de mi físico y de mi nombre y apellidos, que sí es algo que se cuestiona mucho".

"Cuando tenía 20 años pensaba en participar pero no quería porque la organización que tenía la franquicia de Miss Guatemala se sabía que era corrupta, si querías ganar, tenías que pagar y yo no quería ser parte de eso, 1, no quería pagar para ganar y 2, tampoco quería perder porque alguien más ganó".

"La misma sociedad te dice: 'vas a ser mamá, olvídate de lo que querés hacer', lo que querés lograr, ya no vas a tener tiempo'".

"Ella no merece estar ahí, ella le está quitando un lugar a una mujer soltera, la inclusión está desde el momento en que te dejan participar".

"Yo no fui a competir con Miss Colombia que era la otra madre, es más, nos volvimos amigas, sí siento que nos debieron haber calificado como mujeres, no como madre o transgénero o plus size, como mujeres".

"Estoy completamente de acuerdo con la inclusión, soy parte de eso, fui parte de este 'Miss Universo' pero también me gustaría ver que se califique a todas por igual, independientemente de su condición de vida".

