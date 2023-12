Michelle Cohn es destacada por Miss Universe luego de que ella criticara el concurso

-

Miss Universe publicó un metraje con sus "inclusiones históricas" en donde destacaba Michelle Cohn.

La página oficial de Miss Universe publicó un metraje en el que celebraran su evolución, haciendo posible que la edición 72 tuviera inclusiones históricas, entre las que destaca Michelle Cohn, la representante de Guatemala.

Cohn se encuentra incluida en esta lista, pues fue la primera candidata en ser madre y esposa. A pesar de no haber sido escogida para ningún top en el certamen, los guatemaltecos y muchos otros estuvieron orgullosos de su participación y consideraban que debía encontrarse mínimo en el top 20.

En este video publicado recientemente por Miss Universo, Cohn hace una aparición expresando:

"Era hora de ver otro tipo de mujeres compitiendo, pero no solamente por belleza, sino por el mensaje que tienen que darle a la sociedad."

Witness the evolution Miss Universe with this clip celebrating the historic inclusions of the 72nd MISS UNIVERSE Competition pic.twitter.com/yz7zWsT0cV — Miss Universe (@MissUniverse) December 10, 2023

El clip fue publicado días después de que Cohn confesara en una entrevista con Christa García que consideró que hubo inclusión forzada.

"Es un tema complicado, pienso yo. Pero, siento, no voy a decir quién, pero siento que clasificaron a ciertas candidatas por el tema de la inclusión, sí lo sentí", expresó la representante de Guatemala.

Explica que pensó esto porque vio a ciertas candidatas que pasaron a la siguiente clasificación, a pesar de no tener la mejor actitud. Sin embargo, aclara que a muchas participantes que pasaron les reconocía su esfuerzo y dedicación.

View this post on Instagram A post shared by CHRISTA GARCÍA✨ (@christagarciag)

En el metraje de inclusión de Miss Universo aparece Michelle Cohn por Guatemala, Rikkie Kollé por Países Bajos, Jane Dipika Garret por Nepal y Camila Avella por Colombia, aunque se hace mención a Marina Machete de Portugal.

De este listado, Rikkie Kollé y Michelle Cohn no entraron a ningún top. Jane Dipika Garret y Marina Machete entraron al Top 20, mientras que Camilla Avella quedó en el Top 5.