10 programas en los que participó Bob Saget

Bob Saget falleció a los 65 años dejando un largo historial de series en las que participó.

El pasado domingo 9 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de Bob Saget en el Hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, según informó TMZ.

La noticia de su muerte consternó al mundo de la comedia estadounidense y a los fanáticos de la serie "Full House", la cual protagonizó. Pero el actor de 65 años no solo protagonizó esa serie, acá te contamos el recuento de algunos filmes en los que participó.

1. Tres por tres o Full House (1987 - 1995)

La serie de televisión estadounidense, Tres por tres, de los años 80 y 90, fue transmitida por la cadena ABC entre septiembre de 1987 y junio de 1995, con un total de 8 temporadas consecutivas y 192 episodios.

En su transcurso la serie se volvió muy popular, acaparó la pantalla convirtiéndose en un gran éxito en todo el mundo. Fue protagonizada por Bob Saget, John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron, Jodie Sweetin y Lori Loughlin.

La serie está ambientada en San Francisco, California. Danny Tanner (Bob Saget), el padre de familia, se queda viudo y al cuidado de sus tres hijas pequeñas: D.J., Stephanie y Michelle. Danny pide entonces ayuda para criar a sus hijas a su cuñado Jesse Cochran (Katsopolis a partir de la segunda temporada) y su mejor amigo Joey Gladstone.

Dicha serie no cuenta con ninguna plataforma de streaming, sin embargo se puede comprar en Amazon.

2. Tres por tres, el regreso (2016 - 2020)

Fuller House es una comedia de situación estadounidense y secuela de la serie, Full House. Según la descripción en Netflix, la mayor parte de los miembros del reparto de la serie original repiten sus papeles, algunos más regulares y otros con apariciones especiales.

Mary-Kate y Ashley Olsen, que alternaron el papel de Michelle Tanner en Full House, son los únicos miembros del reparto principal que no participan repitiendo su papel en la serie. Netflix encargó una cantidad inicial de 13 episodios en su primera temporada, que se estrenó el 26 de febrero de 2016.

En dicha serie, Bob Saget como Danny Tanner, padre de D.J. y Stephanie, deja San Francisco para irse a Los Ángeles para presentar el nuevo programa de entrevistas "Wake Up USA" (Despierta Los Ángeles) junto a su compañera y concuñada, Rebeca.

Para no tener ningún problema, deja su casa en manos de sus dos hijas para que puedan vivir tranquilas pero no deja de visitar tanto a ellas como a sus nietos.

Las 5 temporadas se pueden disfrutar desde la plataforma de Netflix.

3. Entrenando a papá (2001 - 2002)

El programa de televisión está protagonizado por Bob Saget, quien, tras alcanzar la popularidad con "Padres forzosos", vuelve a interpretar a un padre viudo que debe sacar adelante, en esta ocasión, a sus dos hijas.

La idea original de la serie es de la mente de Jonathan Katz, músico, actor, escritor y cómico, ganador de varios premios, incluyendo un Emmy por su serie de animación “Dr. Katz: terapeuta profesional”.

El programa de televisión se puede adquirir desde Amazon.

4. Surviving Suburbia (2009)

Es una serie de televisión de comedia, de situación estadounidense protagonizada por Bob Saget y Cynthia Stevenson, que se emitió en ABC.

Surviving Suburbia se centró en un padre llamado Steve Patterson (Bob Saget), su esposa Anne (Cynthia Stevenson) y sus dos hijos, Henry y Courtney.

Los Patterson llevan vidas ordinarias y sin incidentes hasta que sus nuevos vecinos de al lado comienzan a causar varios problemas, poniendo patas arriba su estilo de vida suburbano.

La serie está disponible en Movistar+

5. Strange Days with Bob Saget (2010)

Es una serie de la vida real que derriba las barreras para investigar algunas de las subculturas y rincones de la sociedad más fascinante de Estados Unidos.

Al documentar su viaje por Estados Unidos, Bob Saget se sumerge en diferentes culturas inusuales, desde el mundo de los cazadores de Bigfoot hasta las pruebas de circuito de lucha libre profesional.

6. Bob Saget: That's What I'm Talkin' About (2013)

El comediante de Full House se transforma en un narrador malhablado en el espectáculo de Seattle.

