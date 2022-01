Esta fue la última publicación de Bob Saget antes de morir

La noticia de la muerte de Bob Saget consternó al mundo de la comedia estadounidense y a los fanáticos de la serie "Full House", la cual protagonizó. La estrella dejó un emotivo mensaje a sus seguidores antes de morir.

El cuerpo de Saget fue encontrado en el Hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, según informó TMZ.

El famoso publicó el que sería su último mensaje, luego fue hallado sin vida en su habitación de hotel.

El post que escribió en Twitter fue publicado a las 2:42 de la mañana y fue acompañado de una imagen donde aparecía en el escenario del que acababa de bajar.

Sus últimas palabras fueron:

"Me encantó el evento de esta noche en el PV Concert Hall de Jacksonville, un público agradecido, gracias de nuevo a Tim Wilkins por abrir, no tenía idea de que hice un set de 2 horas esta noche, de nuevo soy felizmente adicto a esto. Consulta BobSaget.com para ver mis fechas del 2022".

En la foto Bob tenía una expresión de cansancio y sus ojos lucían más pequeños de lo normal.

Saget se encontraba de gira en Florida y el sábado 8 de enero fue su última presentación. Sus eventos programados en ese estado terminarían en mayo del 2022.

El famoso estaba de gira por Florida. (Foto: Oficial)