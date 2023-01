Ganadora de Miss Universo responde a las fuertes críticas tras el certamen

La nueva Miss Universo, R'Bonney Gabriel, respondió a las fuertes críticas que ha recibido desde que fue coronada.

EN CONTEXTO: Estados Unidos se queda con la corona de Miss Universe

El pasado sábado 14 de enero la representante de Estados Unidos, R'Bonney Gabriel fue coronada como la nueva Miss Universo 2022.

La reina tiene como fin hacer labor social y asistir a importantes compromisos durante el año para portar el título recién obtenido, además ha sido clara con lo que piensa respecto a las críticas que ha recibido.

Y es que desde que ganó el certamen, internautas alrededor del mundo han expresado su descontento, pues aseguran que las demás finalistas merecían ganar más que la estadounidense.

Foto: Instagram

En ese sentido, la nueva Miss Universo fue entrevistada por la revista People a la que declaró su postura ante el "hate" en internet.

"Honestamente, no soy alguien que se tome muy en serio. Me encanta ver los memes. Me hacen reír. Me estaba riendo de mí misma cuando subí al escenario", dijo, añadiendo que portar su traje nacional no fue nada fácil.

"Esta es una oportunidad para demostrarle al mundo que, a pesar de enfrentar negatividad – creo que todos experimentamos un poco de odio en el internet – que no dejes que te perturbe. Y creo que esta es una gran oportunidad para mí para poner el ejemplo", expresó Gabriel.

Finalmente destacó que le tomó tres años para llegar hasta donde está, con trabajo constante. "Solo quiero compartir la historia de lo que pasa tras bambalinas y cómo puedes lograr algo que parecía imposible", puntualizó.