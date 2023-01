Ella es R'Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo que causó controversia

R'Bonney Gabriel, de Estados Unidos, fue la ganadora de la 71ª Miss Universo, ella es la primera filipino-estadounidense en ser elegida como Miss Estados Unidos y ahora es la más bella.

"Para mí, me gustaría ver un aumento en la edad porque tengo 28 años y esa es la edad más avanzada para competir, creo que es algo hermoso; mi cita favorita es: 'Si no ahora, ¿cuándo?', porque como mujer, creo que la edad no nos define, no es mañana, no es ayer, pero es ahora. El momento es ahora", dijo en su discurso del top 3.

¿Quién es R'Bonney Gabriel?

R’Bonney Gabriel es de San Antonio, Texas, tiene 28 años y cuenta con una Licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North de Texas, de donde se graduó en 2018. Es hija de una estadounidense y un filipino, quien llegó a la Unión Americana con tan sólo 20 dólares en su bolsillo, pero logró superarse y cursar un doctorado en Psicología por la Universidad de Houston

Su capa mostró al fénix ascendente con la premisa: "Si no es ahora, entonces cuándo", que ella misma tiñó.

ella es la ganadora, (Foto: AFP)

"Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferencia", dijo Gabriel.

"Todos tenemos algo especial y cuando plantamos esas semillas para otras personas en nuestra vida, las transformamos y las usamos como vehículo para el cambio", comentó.

