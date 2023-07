El gesto de los hijos de Shakira tras su reconocimiento en los Premios Juventud

-

Shakira fue la ganadora de la noche en en los Premios Juventud pues recibió 8 galardones, sus hijos tuvieron un hermoso gesto con la cantante cuando fue nombrada como Agente de Cambio.

La famosa salió a escena para hablar de los niños vulnerables y de cómo la educación es la clave para un cambio.

Shak dio unas palabras a la nueva generación y puso como ejemplo a Milán, afirmando que en sus manos estaba la lucha por la justicia y la transformación de la sociedad.

El pequeño ponía especial atención a su madre con una sonrisa de orgullo en su rostro. Tras hablar regresó a su lugar donde él y Sasha la recibieron a besos.

"Muchas gracias, gracias por este honor Kany. Gracias por tus palabras tan lindas (...) Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar, hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, lugares donde, aunque es difícil de creer, todavía se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social, es un mundo imperfecto pero por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar", comentó.

"Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que otro está siendo apartado por sus preferencias, ante eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo, es así Milán y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más", dijo.

