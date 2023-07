El emotivo mensaje de Shakira en los Premios Juventud

-

Shakira conmovió a sus fans al darles un mensaje lleno de agradecimiento durante los Premios Juventud por apoyarla en un duro momento de su vida.

La famosa subió al escenario para recibir 8 galardones convirtiéndola en la máxima ganadora de la noche.

Al recibir sus premios la famosa aprovechó para dar un discurso especial para quienes escuchan su música y darle las gracias pues afirmó que su público la ayudó a reencontrarse con ella misma.

"Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, cuando tuve dudas, sobre mí misma ustedes hicieron que volviera a creer en mi, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona", dijo.

"¿Saben qué pienso? debería haber un premio para los fans, nosotros los artistas deberíamos poder premiar a nuestros fans, si existiese el premio se los juro que ustedes se lo llevarían todo porque de verdad que son los mejores fans del mundo los quiero y los voy a querer siempre", concluyó.

