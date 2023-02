La razón por la que Adele y Sam Smith fueron tendencia en los Grammy

Ambos cantantes asistieron a la premiación de los Grammy 2023 y en redes sociales se volvieron tendencia al desmentir una teoría.

La ceremonia de los Grammy 2023 finalizaron con una extraña teoría que afirmó durante varios años que Adele y Sam Smith eran la misma persona.

Ambas celebridades llegaron a la gran ceremonia de música por separado y por fin se pudo demostrar la autonomía de cada uno al estar en el evento.

Ambos de rojo

Sam Smith llegó muy temprano a la ceremonia y fue uno de los primeros en desfilar por la alfombra con un imponente traje rojo. El cantante no llegó solo, pues, si bien Adele no estuvo con él, lo acompañó Kim Petras, gran dupla que ganó un Grammy gracias a su canción "Unholy".

"Sam [Smith] graciously wanted me to accept this award, because I'm the first transgender woman to win this award." Watch Kim Petras' acceptance speech from the #Grammys: pic.twitter.com/jQ52Sq0t6f — Variety (@Variety) February 6, 2023

Adele también acudió por separado y vistiendo un impresionante vestido color rojo.

.@Adele accepting her award for for ‘Best Pop Solo Performance’ at the #Grammyspic.twitter.com/WrGwcEqHCO — Adele Access (@AdeleAccess) February 6, 2023

A pesar de que ambos artistas ya participan en los Grammy y se derrumbó el rumor de que son la misma persona, las redes estallaron con el pedido de una foto de ambos artistas, situación que finalmente no se logró.