Giammattei asegura que recibió amenazas de EEUU y UE

Giammattei asegura que recibió amenazas de la comunidad internacional y de Estados Unidos.

Durante la inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pinula, Jalapa, el presidente de la República, Alejandro Giammattei aseguró que recibió amenazas por parte de la Comunidad Internacional y negó el supuesto intento de Golpe de Estado.

"Así como dijeron que no iban a haber Elecciones en Guatemala, que yo me iba a dar Golpe de Estado y me iba a quedar. Hubo Elecciones, hubo primera vuelta. Después dijeron que la segunda vuelta no, la Comunidad Internacional se nos vino encima", señaló Giammattei.

Además, afirmó que no se le pueda dar Golpe de Estado a alguien que no está en el ejercicio del poder y también negó que hubiese un plan de asesinato en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo.

"No había plan para asesinarlo, ni había plan para Golpe de Estado y yo salgo mañana en la noche para la Organización de Estados Americanos, donde el miércoles en la mañana daré mi discurso y los voy a decir que equivocados estaban", reiteró el presidente.

Amenazas en su casa

Giammattei afirmó que los países de la Unión Europea "se nos tiraron encima", "los amores y señores del norte se nos tiraron encima.

El mandatario aseveró que incluso llegaron a su casa y lo amenazaron para que entregara el poder a Bernardo Arévalo.

"Hoy primera vez lo hago público, me llegaron a amenazar y yo les dije miren sus amenazas no sirven, porque yo voy a entregar", dijo el presidente.

