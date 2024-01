Alejandro Giammattei: "Nadie supo que tuve cáncer"

-

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que mientras estuvo en el poder, padeció cáncer.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei reveló este 8 de enero un padecimiento de cáncer que según él tuvo, estando en el poder.

"Nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante y nadie se enteró", indicó durante su discurso en la inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pinula, Jalapa.

El mandatario no brindó más detalles de la enfermedad, solo aseguró que envejeció durante su paso por el Gobierno de Guatemala.

Además, aseguró que cuando llegó al poder no tenía ni una sola cana y que se veía mejor. "Cuando entré a la presidencia no tenía una sola cana y me miraba mejor", aseveró.

Estas fueron sus declaraciones: