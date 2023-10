Giammattei: "No puedo destituir a la fiscal, esa ley se puso en tiempo de la Cicig"

-

El presidente Alejandro Giammattei asegura que por una ley establecida en la época de la Cicig para proteger a Thelma Aldana, es que no le puede pedir la renuncia a Consuelo Porras.

Durante una cadena nacional, el presidente de la República Alejandro Giammattei se refirió a que no puede remover del cargo, de manera directa a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, debido a que el "marco regulatorio actual hace inviable al presidente de la República el cumplimiento en ese sentido", aseguró.

También dijo que no cuenta con las facultades directas para poder proceder con la remoción y que las funciones constitucionales asignadas al presidente, en su calidad de jefe de Estado, "deben desarrollarse en estricto apego al principio de legalidad", puntualizó.

Según el mandatario, solo podría pedir la renuncia de Porras "por causa justificada debidamente establecida, se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, Siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutada", dijo en su intervención.

"Esa ley no la pusimos nosotros, esa ley se puso en tiempo de la Cicig para proteger a la señora Thelma Aldana. Hoy quieren que yo ejecute como era antes y no se puede. Simple y sencillamente no lo puedo hacer", reiteró el mandatario.



Esto fue lo que dijo:

Protestas por renuncia de Porras

Durante los últimos 12 días se han registrado protestas y bloqueos en todo el territorio nacional, para pedir la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras. Así como del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, entre otros funcionarios.

El pasado 12 de octubre, autoridades ancestrales y de Los 48 Cantones, acompañados por la Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvieron un diálogo para liberar las carreteras, pero no lograron llegar a ningún acuerdo.