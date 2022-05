Giammattei: "Sabía que mi decisión iba a causar revuelo"

El presidente Alejandro Giammattei defendió su decisión de nombrar otros cuatro años más a Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del MP.

Diversas críticas ha recibido el presidente Alejandro Giammattei luego que designara por cuatro años más a Consuelo Porras como Jefa del Ministerio Público (MP).

Sin embargo, aseguró que es algo que no le extraña y que ya lo esperaba.

"Sabía que mi decisión iba a causar revuelo", manifestó durante la inauguración en Palencia de una carpa cultural por parte de la Embajada de México.

Durante su discurso, Giammattei dijo que está consciente que no será invitado a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Estados Unidos (EE.UU.), pero "ya lo sabía".

"Sé que no me van a invitar a la Cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir. Porque se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación (EE.UU.) que este país puede ser de este tamaño, pero mientras yo sea presidente a este país se le respeta", insistió.