¿Qué significa la nueva sanción de EE.UU. a Consuelo Porras?

Consuelo Porras, designada por segunda vez como jefa del MP y Fiscal General, fue sancionada, de nuevo, por EE.UU. por actos de corrupción.

Mientras que el presidente Alejandro Giammattei festejaba y justificaba su decisión de mantener a Consuelo Porras como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), en Estados Unidos (EE.UU.) se anunciaba una nueva sanción para la funcionaria, a quien consideran rechazar para ingresar a ese país.

Quitarle la visa no fue lo único, Porras fue designada según el artículo 7031 (c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, por considerar que la Fiscal General ha "participado en hechos significativos de corrupción y consideración de otras designaciones".

Pero ¿Qué significa esa designación? Según el Departamento de Estado de EE.UU., bajo esta normativa, el Secretario de Estado de ese país designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su participación, directa o indirecta, en corrupción significativa.

La sanción no es personal, abarca también a los familiares inmediatos, en este caso, al esposo de Porras, Gilberto de Jesús Porres de Paz, quien ha trabajado también en el MP como fiscal Adjunto de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, según el informe anual de esa dependencia del 2020-2021.

"The re-nomination of AG Porras today deeply undermines confidence in Guatemala’s commitment to combatting corruption & strengthening the rule of law. As part of a broad USG effort, @StateDept designates Porras as a corrupt actor under 7031c." -TDR#UnitedagainstCorruption pic.twitter.com/9LBekgof26 — US Dept of State INL (@StateINL) May 17, 2022

¿Porque la sancionaron?

Mientras Giammattei se mofó de EE.UU. al decir que él crearía su lista del zopilote con el fin de desvirtuar la Lista Engels, de actores corruptos y antidemocráticos en la que fue incluida Consuelo Porras en 2021; las autoridades estadounidenses sumaron a la fiscal una nueva sanción.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., "durante la gestión Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos".

Incluso, señalan que "el patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del MP para desestimar casos sobre la base de consideraciones políticas, así como ordenar la destitución de fiscales que investigan casos de actos de corrupción".