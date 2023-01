Giammattei a Petro: "Que alguien le dé una clase sobre derecho procesal".

Alejandro Giammattei sugirió que alguien le dé una clase sobre derecho procesal a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala llama a consultas a embajador en Colombia por solicitud a exjefe de Cicig

En una entrevista realizada al presidente Alejandro Giammattei por el medio colombiano Semana y publicada este viernes 20 de enero, el gobernante asegura que su homólogo está equivocado pues no hay una persecución penal en contra de Ivan Velásquez exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Giammattei sostiene que es muy diferente una investigación a un procesamiento.

La periodista Victoria Dávila de la revista Semana entrevistó a Giammattei e inicia la conversación consultándole cómo ve la relaciones entre los dos países. Giammattei aclaró que en Guatemala existe una independencia de poderes y según él, en eso radica la base de la democracia. "Lamento muchísimo porque yo soy el jefe del Ejecutivo. No tengo nada que ver con el poder judicial", expresó. Además, aseguró que no se pondrán en riesgo las relaciones con Colombia.

La periodista abordó el conflicto generado por las palabras del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, quien señaló de manera directa al excomisionado Iván Velásquez, quien ahora funge como Ministro de la Defensa Nacional de Colombia. "La FECI emprenderá las acciones correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez y la exfuncionaria de CICIG", manifestó Curruchiche.

Ante ello, Giammattei reconoció que Ivan Velásquez goza de la inmunidad otorgada por las Naciones Unidas (ONU). "El señor Iván Velásquez, por las funciones que desempeñó en Guatemala, no puede ser objeto de un procesamiento. Él tiene una amnistía total por los hechos o los actos que cometió como funcionario de la Cicig, eso fue parte del convenio entre Naciones Unidas y Guatemala, desgraciadamente", puntualizó.

Giammattei continuó diciendo: "El señor Petro está equivocado cuando dice que hay una persecución penal. Eso es muy diferente a un procesamiento. Valdría la pena que alguien le diera una clase sobre derecho procesal porque es muy diferente una investigación a un procesamiento. En caso de que la investigación fuera efectiva, el caso se cierra contra el señor Velásquez porque él goza de una inmunidad otorgada por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas".

La revista Semana entrevistó a Alejandro Giammattei. (Foto: captura de pantalla)

Esto dijo sobre Rafael Curruchiche

También se le consultó sobre la condición del fiscal de FECI por ser señalado por el gobierno de Estados Unidos, por lo que el curso de la entrevista se tornó más tensa. Giammattei se excusó diciendo que él no va a opinar sobre ello, pues Curruchiche no es un trabajador del Ejecutivo.

"Discúlpeme, pero él no es trabajador del Ejecutivo, es totalmente independiente. Esa es una pregunta que se le debe hacer a la fiscal general de la Nación, no al presidente de la República. No estoy enterado de quién tiene visa y quién no, y qué significa tener o no, eso para mí es intrascendente", sentenció Giammattei.

La periodista prosiguió y le preguntó a Giammattei su opinión sobre la postura que ha tenido el gobierno estadounidense en defensa de Velásquez. "Creo que cada oveja busca su pareja. Dejémoslo ahí, no me merece ningún comentario", respondió el gobernante, reiterando que hay una equivocación en asociar que el gobierno de Guatemala tiene injerencia en el sistema judicial.

El pasado lunes16 de diciembre, la FECI solicitó órdenes de captura en contra de tres exfuncionarios guatemaltecos y un empresario, a quienes los señala de varios delitos en el caso Odebrecth. Así mismo, se mencionó a Ivan Velásquez por una serie de correos electrónicos relacionados con cambios a los acuerdos de colaborador eficaz. Según la FECI "eso demuestra que el exjefe de Cicig tenía conocimiento de las oscuras negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecth".