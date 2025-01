Gobierno reacciona a propuesta de trasladar base militar de EE.UU. a Guatemala

-

Luego de que el senador Mike Lee se pronunciara en sus redes sociales con una propuesta para trasladar la base militar de Palmerola a Guatemala, el Gobierno de Bernardo Arévalo se pronunció al respecto.

El senador por el estado de Utah, Mike Lee, se manifestó este fin de semana en respuesta a declaraciones vertidas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien habló de la posibilidad de retirar las bases militares estadounidenses de su país.

Al respecto, Lee expuso que si Honduras no permite mantener la base (Fuerza de Tarea Conjunta - Bravo) en su territorio, esta "debería moverse a Guatemala", país que calificó como más amigable con los EE.UU. y de quienes aseguró que busca combatir el tráfico de personas.

If Honduras won’t let us keep our base in that country—because it doesn’t want us to send Hondurans illegally residing in the U.S. back to Honduras—we should move that base to Guatemala, which is friendlier to the U.S. & wants to combat (not perpetuate) human trafficking pic.twitter.com/AhNufGfcnt — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 4, 2025

Tras ser interrogado sobre la postura de Lee, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social, explicó que el senador Lee "es amigo de Guatemala". También expuso que el tema del traslado no ha sido discutido por el momento.

"Con él se mantiene una relación muy importante. Lo consideramos un socio relevante para Guatemala", especificó.

El secretario también aseguró que se privilegiará cualquier política a favor del interés del pueblo guatemalteco y esa premisa desarrollará sus relaciones con Estados Unidos y cualquier otro país.