¡En graves problemas! Exesposa de Chyno Miranda lo demanda

Chyno Miranda enfrentar un nuevo problema en su vida personal, esto tras permanecer recluido en una clínica de rehabilitación.

Natasha Araos, exesposa de Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como "Chyno Mirnada", interpuso una demanda contra el artista.

Esta situación ha generado un otro problema en la vida personal del cantante venezolano, quien podría enfrentar una batalla legal.

(Foto: Instagram)

Según medios internacionales y del espectáculo, la modelo denunció al artista por no cumplir con los acuerdos que ambos llegaron en el trámite de divorcio.

Araos estaría alegando que el famoso venezolano no cumplió con la pensión alimenticia destinada para Lucca, el hijo que tuvieron, pero eso no es todo, pues también señaló que no ha tenido acercamiento con el pequeño desde hace más de un año.

Cabe destacar que, el intérprete de "Andas en mi cabeza" ha estado recluido desde hace varios meses en una clínica de rehabilitación en Caracas, Venezuela, y su estado de salud continúa siendo incierto. Sin embargo, en las últimas semanas ha tenido una mejoría.

*Con información de El Universo.