¿Murió Chyno Miranda? Su exesposa rompe el silencio

A través de sus redes sociales, la exesposa de Chyno Miranda rompió el silencio y habló sobre la supuesta muerte del cantante.

Meses atrás se dio a conocer que el cantante Chyno Miranda pasó por una grave secuela del Covid-19 que lo llevó a padecer una neuropatía periférica y encefalítica.

Ante esa situación, la salud del artista sigue provocando incertidumbre, pues su proceso de recuperación ha sido muy lento.

Miranda ha vuelto a ser noticia durante las últimas horas, pues en redes sociales se reportó que había fallecido.

Lo anterior, conllevó a que los seguidores del intérprete de "Andas en mi cabeza", se preocuparan aún más por lo que le hicieron llegar mensajes a su exesposa, Natasha Araos.

Desmienten la muerte de Chyno

Fue a través de una publicación de Instagram en la que Araos mostró su malestar y mandó un fuerte mensaje.

"Qué absurdo, pero bueno, me estoy enterando por ti, porque no veo cosas de chismes, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y yo digo que ustedes deben de hacer lo mismo", expresó.

Cabe mencionar que semanas después de que la pareja anunciara su separación, el cantante se alejó del ojo público y se mantiene inactivo en sus redes sociales.

Lo que sí es cierto es que continúa vivo y con las declaraciones de la exesposa se desmintió lo que circula en la web.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Tribuna.