¡A gritos y empujones! Repudian la violenta actitud del novio de Taylor Swift (video)

Travis Kelce se volvió tema de conversación tras la explosiva reacción que tuvo con su entrenador durante el SuperBowl.

Con una remontada liderada por Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs se convirtieron en acreedores del título de la NFL, tras derrotar 25-22 a los San Francisco 49ers en Las Vegas.

Uno de los momentos más sonados en redes sociales fue la presencia de Taylor Swift, quien viajó durante horas para ir a apoyar a su novio, Travis Kelce.

Sin embargo, este también se ha vuelto tendencia por una razón no tan agradable. Y es que el jugador tuvo una explosiva reacción contra su entrenador Andy Reid, al punto de casi tumbarlo por los gritos y empujones que le dio.

El sitio Fansided detalla que esto surgió a raíz de una polémica decisión del entrenador, la cual les hizo perder una posesión que pudo haber sido clave en el juego. Pero la atención se centró en Kelce, a quien usuarios han señalado de "violento".

Aunque otros aseguran que son conductas usuales en dicho deporte. "Es un señor de 65 años, no son formas", "Sí, eso es agresión", "Se llama deporte, supongo que nunca han jugado ni Nintendo", "Es inaceptable", se lee.

Mira el momento:

BREAKING: Taylor Swift (@taylorswift13) boyfriend Travis Kelce almost knocked down head coach Andy Reid and some on X are saying Taylor should not ignore the red flag. WATCH pic.twitter.com/6fQlv1Omxz — Simon Ateba (@simonateba) February 12, 2024