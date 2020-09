Guatemala confirma amistoso contra México

La Federación de Fútbol de Guatemala confirmó un amistoso contra de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala contra la de México el próximo 30 de septiembre.

Según la Fedefut, el encuentro será de preparación y se disputará en el Estadio Azteca.

#SeleMayor PARTIDO DE PREPACIÓN@miseleccionmx vs. Selección de Guatemala

️Estadio Azteca

⏱️20:00 hrs (gt)

30 septiembre 2020#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/KHUimPSBFX — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) September 23, 2020

El juego se tiene previsto para las 20:00 horas y este se desarrollará a puerta cerrada.

El martes recién pasado, el periodista deportivo, David Faitelson, criticó fuertemente este encuentro.

"Jugar contra Guatemala el próximo miércoles a puerta cerrada me parece una pérdida de tiempo. Me parece jugar por jugar, es una decisión por hacer negocio. Con todo respeto, Guatemala en este momento no tiene el nivel de Costa Rica, hubieran jugado contra las Chivas, contra el América, o contra una selección de la Liga MX. Sería un partido peor que molero", criticó Faitelson.