El periodista deportivo mexicano, David Faitelson, criticó de nuevo el nivel del fútbol centroamericano y considera que sería una pérdida de tiempo si México jugara un amistoso contra Guatemala.

Luego de conocer la suspensión del partido amistoso entre México y Costa Rica, Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, comentó durante el programa "Fútbol Picante" de ESPN este 22 de septiembre, que había un fuerte rumor de que la Selección de México dispute ese encuentro contra Guatemala a puerta cerrada en el Estadio Azteca.

"Jugar contra Guatemala el próximo miércoles a puerta cerrada me parece una pérdida de tiempo. Me parece jugar por jugar, es una decisión por hacer negocio. Con todo respeto, Guatemala en este momento no tiene el nivel de Costa Rica, hubieran jugado contra las Chivas, contra el América, o contra una selección de la Liga MX. Sería un partido peor que molero", criticó Faitelson.

Mira el video con sus declaraciones a partir del minuto 23:

Posteriormente, Faitelson reiteró sus declaraciones en las redes sociales, lo cual solo hizo incrementar las críticas en contra de sus comentarios por volver a criticar el fútbol guatemalteco.

No se trata de “jugar por jugar”. Si no hay posibilidad de jugar ante un rival del nivel o mayor que Costa Rica, la fecha debe y puede aplazarse. Es mejor jugar un interescuadras en el CAR que un juego ante Guatemala en el Azteca vacío. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 23, 2020

Faitelson y Jimmy Morales

La última vez que Faitelson mencionó a Guatemala, fue para recordar una mala experiencia que le tocó vivir con el expresidente Jimmy Morales por el tuit en el que aseguró que: "Estados Unidos perdió contra un cualquiera", tras la derrota de los norteamericanos en territorio guatemalteco, durante la eliminatoria al mundial Rusia 2018.

En una transmisión en vivo, a través de Facebook, con el Diario Deportivo Diez de Honduras, Faitelson contó la experiencia en la que aseguró que el exmandatario guatemalteco envió una carta a la cadena estadounidense solicitando el despido del comentarista mexicano.

"Un día complicado fue el comentario aquel de Guatemala, un tuit que puse cuando Estados Unidos perdió con Guatemala (2-0). Fue para el mundial 2018, que Estados Unidos perdió ante Guatemala en primera ronda, y yo puse un comentario diciendo que la vergüenza de Estados Unidos había tocado fondo, y que perdió ante un cualquiera", recordó Faitelson.

"Teniendo mucho que hacer, mandó una carta pidiendo que me despidiera ESPN de mi trabajo", rememoró.