"Nos pidieron mucho esta entrevista", Guatemala conversa con Telemundo

"Nos pidieron mucho esta entrevista con Ivana Batchelor, Miss Universe Guatemala", expresó Telemundo al abordar a la guatemalteca en las preliminares.

"Estamos con Ivana 'la barbie de Guatemala' como le llaman ¿cómo estás?", preguntó el representante de la famosa cadena al conversar detrás de escena tras la presentación de la participante en traje de fantasía.

"Estoy muy feliz, muy emocionada, acabo de salir al escenario con mi National Costume y nos fue súper bien", contestó la guatemalteca.

"¡El traje más espectacular y grande de todos!", dijo el periodista.

"Sí definitivamente es bastante grande, está inspirado en los 3 mil años de riqueza cultural de Guatemala, se llama 'Guatemala milenaria el jaguar de las Américas'", contestó.

"Vi a tu mamá, más temprano nos dio una entrevista y lloró al saber y sentirse tan orgullosa de ti", dijo el periodista.

"Estoy tan agradecida que mi mami haya podido estar conmigo hoy, ella siempre me ha apoyado desde el día 1 cuando mucha gente no creía en mi, ella estando allá afuera significa mucho para mi, igual que cada uno de los guatemaltecos que me están echando porras y todos los internacionales que me están ayudando", afirmó.

"Te queremos Ivana y te deseamos la mejor de las suertes" cerró el representante del famoso canal.

"A ustedes, los quiero mucho y nos vemos el sábado".

La gala final se llevará a cabo el 14 de enero a partir de las 6 de la tarde en Telemundo y TV Azteca.

